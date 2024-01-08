Температура до -20 и сильные снегопады: какой будет погода в Украине ближайшую неделю

Украинские города и села неожиданно покрыли настоящие январские морозы. В ближайшие дни отметки термометра могут показывать до 20 градусов мороза в некоторых регионах, также возможны сильные снегопады.

Следует отметить, что метеорологи предупреждают о I уровне опасности в связи с ухудшением погодных условий. В ближайшее время потепления ждать не стоит.

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Прогноз погоды на ближайшие дни.

Синоптики прогнозируют, что 9 – 10 января погода в Украине преимущественно без осадков. Лишь во вторник ночью в южных и юго-восточных областях возможен снег.

Отметки термометра ночью будут достигать 15 – 21 градусов мороза, не превышать 7 – 12 градусов ниже нуля. В южных областях и Закарпатье ночью 8 – 14 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов. Метеорологи ожидают, что 10 января температура в Украине ночью будет достигать 6-12 градусов, а днем 1-6 ниже нуля.

Прогноз погоды по Украине на 10 января 2024 года / карта Укргидрометцентра

Погода в четверг 11 января порадует украинцев небольшим снегом – кроме южной части и Закарпатья. Днем следует ожидать мокрый снег. Температура ночью достигнет 2 – 8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах страны гололедица.

Прогноз погоды по Украине на 11 января 2024 года / карта Укргидрометцентра

В пятницу 12 января следует рассчитывать на небольшой снег в восточных и южных регионах, на остальных частях Украины – преимущественно без осадков. Температура ночью в стране будет колебаться в пределах 7 – 11 градусов ниже нуля. Днем в диапазоне 3 – 6 градусов ниже нуля на Юге, 5 – 8 градусов на остальных территориях. На северо-восточном направлении отметки могут опуститься до 12 градусов мороза. В Крыму температура будет подниматься до отметки в 0 градусов.

Прогноз погоды по Украине на 12 января 2024 года / карта Укргидрометцентра

В субботу 13 января снегопады переместятся в западные и северные регионы, на остальных территориях – без осадков, умеренная облачность. Ночью температура будет достигать 9 – 14 градусов ниже нуля, кроме Востока – там возможны морозы до 16 – 18 градусов. Днем столбики будут показывать 1-4 градуса мороза на Западе, 8-12 градусов на Востоке и 4-8 градусов ниже нуля на остальных территориях.

Потепления не будет

Игорь Кибальчич отмечает, что пока достаточно сложно точно сказать, насколько долго продержится период аномально холодной погоды, достаточно сложно. Несмотря на это, в любом случае к середине месяца существенных изменений и резкого потепления не предполагается.

Морозы в Украине являются результатом влияния холодного арктического воздуха, сконцентрировавшегося на крайнем севере Европы и Скандинавском полуострове. В частности, в столице Норвегии зафиксирована максимально низкая температура за всю историю метеорологических наблюдений. Столбик термометра в одном из районов Осло снизился до отметки ниже -30°C.