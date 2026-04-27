27 апреля, 08:00
Необычный для апреля холод и заморозки до -4 ударят с новой силой: какой будет погода на этой неделе

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В конце апреля – начале мая в Украине ожидается холодная погода с ночными заморозками.
  • В течение недели прогнозируют дожди, местами мокрый снег, с постепенным повышением к выходным.

В конце апреля –в начале мая в Украине сохранится холодная погода из-за поступления арктического воздуха. Сохранится температура ниже нормы, ночные заморозки будут как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Только ближе к концу недели возможно частичное потепление. Об этом свидетельствует прогноз украинского синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Как изменится погода на этой неделе?

У понедельник, 27 апреля, на крайнем востоке и в Сумской области пройдут незначительные дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, возможны заморозки 0...-4 градусов, днем пргнозируют +8...+13 градусов.

У вторник, 28 апреля, на Левобережье возможен слабый дождь с ледяной крупой. Температура воздуха ночью будет +1...+6 градусов, возможны заморозки в пределах 0...-4 градусов, за исключением юга. Днем предусматривают +10...+16 градусов.

У среду, 29 апреля, в большинстве областей, за исключением запада, пройдут незначительные дожди, в северных регионах - с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем ожидается +8...+13 градусов.

В западных и северных регионах прогнозируют ночные заморозки в воздухе в пределах 0...-4 градусов. Самые теплые условия предусматривают в Крыму и на Закарпатье, там столбики термометров будут показывать +14...+16 градусов.

У четверг, 30 апреля, в большинстве областей Украины, за исключением западной части, выпадут кратковременные дожди, местами возможна гроза и мелкий град. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+6 градусов.

В западных и северных областях сохранятся заморозки в воздухе в пределах +1...+6 градусов. В дневные часы, согласно прогнозу, воздух прогреется и столбики термометров будут показывать значение +10...+15 градусов.

У пятницу, 1 мая, на крайнем западе, в северных, восточных и местами центральных областях выпадут небольшие, временами умеренные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +2...+7 градусов, возможны заморозки в пределах 0...-3 градусов, днем пригреет до +10...+16 градусов.

Что ждать от погоды на выходных?

У субботу, 2 мая, в Приазовье возможны незначительные дожди. Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов, возможны заморозки в пределах 0...-3 градусов. Днем пригреет до +12...+17 градусов, на северо-востоке - до +10 градусов.

У воскресенье, 3 мая, в Крыму и Приазовье выпадет дождь. Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов, местами заморозки до -3 градусов, днем она вырастет до +15...+20 градусов, на крайнем западе пригреет до +22 градусов.

Когда изменится погода?

  • Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что с мая ожидается постепенное потепление, однако пока прогностические модели не дают точных результатов. До этого еще будет царить нестабильная погода.

  • Синоптик Виталий Постригань предупреждал, что начало текущей недели еще удержит ночные заморозки в Украине, ситуацию будет ухудшать порывистый ветер. Поэтому ощутимого потепления в Украине до конца апреля не ожидается.

К слову, напомним, что синоптики ранее уже объясняли, что осадки в виде мокрого снега и заморозки в конце апреля не являются нормой для большинства областей Украины, однако иногда подобные явления могут происходить.

