Погода на ноябрь 2024: будет ли аномальное тепло, много осадков

Погода в 2024-м удивляет аномальным теплом. Метеорологическое лето продолжалось практически до первой декады октября. И хотя дальше ударили сильные заморозки, впрочем, вскоре снова потеплело.

Каким же будет последний месяц этой осени, – ждать ли аномального тепла, много осадков, – спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

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Погода на ноябрь 2024 года в Украине

Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2024 года предполагается в пределах +1 – +8 градусов. Это в большинстве областей близко к норме, только на Востоке и Юго-Востоке несколько выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах +34 – +77 миллиметров, в Карпатах местами 100 миллиметров, что в пределах нормы.

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Краткая климатическая характеристика ноября