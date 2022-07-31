Удушающая жара, гром и ливни: какой будет погода в Украине в первую неделю августа

Погода в Украине в первую неделю августа в основном будет жаркой. Максимальная температура воздуха будет составлять +36 градусов.

До такой отметки воздух прогреется в Херсоне. Там погода в течение недели будет самой жаркой.

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На Западе неделя начнется с дождей

Первый день третьего месяца лета в западных областях будет холодным. Температура воздуха во Львове опустится до +15 градусов и будет сопровождаться дождем. Уже со вторника воздух начнет прогреваться, а дожди остановятся. Жарче всего будет в четверг и пятницу. В эти дни небо будет ясным, а столбики термометров в Ивано-Франковске поднимутся до 34 градусов.

В выходные в западных областях жара спадет. Температура будет колебаться в пределах +20…+22 градуса. Небо будет облачным и с периодическими осадками.

Грозы и жара на Востоке Украины

В восточных областях в течение недели температура воздуха не опустится ниже +29 градусов. Столбики термометров несколько раз пересекут отметку в +34 градуса. В то же время, во вторник и среду синоптики прогнозируют грозы, а в другие дни – местами небольшие дожди.

Солнце и тепло на Юге

В южных областях вся неделя будет солнечной и практически безоблачной. В Херсоне небольшой дождь может выпасть в середине недели, а в Одессе – в понедельник. Однако воздух будет жарким. С середины недели температура воздуха в городе будет прогреваться и уже в воскресенье составит +36 градусов.

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Погода в Центре и на Севере

В Киеве неделя начнется с жары, которая уже во вторник спадет. Температура воздуха в столице будет очень контрастной – от +22 градусов до +30 градусов. В начале недели и в воскресенье возможны грозы.

Еще больше дождей будет на Севере Украины. Так, в Чернигове сухую погоду прогнозируют только в субботу. Столбики термометров будут колебаться на уровне +23...+28 градусов.