Потепление будет недолгим: в Украине снова похолодает и продолжатся дожди
В пятницу, 14 апреля, в части областей значительно потеплеет. Температура даже может достичь +19. Однако такая весенняя жара надолго не задержится.
Уже в субботу температура снова снизится. К счастью, до морозов не дойдет.
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В конце недели похолодает
В эту пятницу, 14 апреля, синоптики прогнозируют на Западе до +19. На следующий день только +12...+14.
На Пасху, 16 апреля, немного похолодает уже повсюду. В западных областях прогнозируют +11, а ночью вообще +3...+5.
Заметим, что в воскресенье температурный максимум будет достигать всего 14 градусов тепла. Кроме того, будет ветрено: порывы 7 – 12 метров в секунду.
Кстати, в большинстве областей продолжится дождь. Сухо 16 апреля, вероятно, будет только на Юге и Востоке. Между тем, на Западе, Севере и в центральной части Украины как днем, так и ночью прогнозируют дождь. Так что не спешите прятать как можно дальше свои зонтики.
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