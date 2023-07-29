За день до августа в Украине значительно похолодает: где и на сколько упадет температура
В конце июля в части областей снова будут дожди и грозы. Кроме того, синоптики прогнозируют понижение температуры.
Похолодание ожидается уже в понедельник, 31 июля. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Где будет прохладнее всего
В Украину продолжают поступать атмосферные фронты с запада, северо-запада. Впрочем, с перерывами, в частности, на эти выходные, отметила Наталья Птуха.
Днем субботы преимущественно без осадков. Лишь на Западе и на Севере возможна нестабильная атмосфера, местами небольшие кратковременные дожди. Впрочем, они будут носить локальный характер.
В воскресенье в западных областях кое-где снова пройдет кратковременный дождь. Между тем, на большинстве территорий без осадков, с солнечными прояснениями.
Далее, 31 июля по всей территории Украины, кроме Востока и Юго-Востока, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Кроме того, в понедельник, по всей вероятности, будет похолодание.
Если перед этим в воскресенье в большинстве областей +24…+29, то в понедельник на Западе и Севере понижение. Уже +20...+25 градусов,
– отметила Наталья Птуха.
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