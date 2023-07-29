За день до августа в Украине значительно похолодает: где и на сколько упадет температура

В конце июля в части областей снова будут дожди и грозы. Кроме того, синоптики прогнозируют понижение температуры.

Похолодание ожидается уже в понедельник, 31 июля. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

К теме В нескольких регионах дожди, в остальных - переменная облачность: прогноз погоды на 29 июля.

Где будет прохладнее всего

В Украину продолжают поступать атмосферные фронты с запада, северо-запада. Впрочем, с перерывами, в частности, на эти выходные, отметила Наталья Птуха.

Днем субботы преимущественно без осадков. Лишь на Западе и на Севере возможна нестабильная атмосфера, местами небольшие кратковременные дожди. Впрочем, они будут носить локальный характер.

В воскресенье в западных областях кое-где снова пройдет кратковременный дождь. Между тем, на большинстве территорий без осадков, с солнечными прояснениями.

Далее, 31 июля по всей территории Украины, кроме Востока и Юго-Востока, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Кроме того, в понедельник, по всей вероятности, будет похолодание.

Если перед этим в воскресенье в большинстве областей +24…+29, то в понедельник на Западе и Севере понижение. Уже +20...+25 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Смотрите также Оборванные электрические провода и поваленные деревья: в Запорожье ненастье натворило беды

Ориентировочный прогноз погоды на 31 июля / Скриншот из Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на первые дни августа и всего последний месяц лета уже в скором времени читайте на сайте 24 Канала.