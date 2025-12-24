Сильные морозы ударят в большинстве областей, но будет ли снег: прогноз погоды на Рождество 25 декабря
Погода в Украине на Рождество в четверг, 25 декабря, будет холодной. Сильных шквалов ветра не предвидится, однако ожидаются ночные и дневные морозы.
В то же время осадков ожидать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 25 декабря?
По данным синоптиков, в течение 25 декабря ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов мороза.
В дневные часы столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов мороза. На Закарпатье и в Крыму температура воздуха в ночное время ожидается от 0 до 5 градусов мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В Украине холодную погоду без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над Северным морем и холодная воздушная масса с севера,
– говорится в сообщении.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев -4...-2;
- Ужгород 0...+2;
- Львов -4...-2;
- Ивано-Франковск -4...-2;
- Тернополь -4...-2;
- Черновцы -4...-2;
- Хмельницкий -4...-2;
- Луцк -4...-2;
- Ровно -4...-2;
- Житомир -4...-2;
- Винница -4...-2;
- Одесса 0...-2;
- Николаев 0...-2;
- Херсон 0...-2;
- Симферополь 0...+2;
- Кропивницкий -4...-2;
- Черкассы -4...-2;
- Чернигов -4...-2;
- Сумы -4...-2;
- Полтава -4...-2;
- Днепр -4...-2;
- Запорожье -4...-2;
- Донецк -5...-3;
- Луганск -6...-4;
- Харьков -5...-3.
Прогноз погоды в Украине на 25 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что прогнозировали ранее?
Напомним, ранее сообщалось, что в целом погода в Украине в течение следующих трех суток будет холодной. В большинстве областей страны ударят серьезные морозы, кое-где даже возможен умеренный снег.
В частности, кое-где ожидаются метели и морозы до 14 градусов мороза. Наиболее прохладными, как сообщал синоптик Игорь Кибальчич на этой неделе будут 25 и 26 декабря, прежде всего на Левобережье.