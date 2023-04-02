Часть Украины накроют ливни: какой будет погода 3 апреля

В Украине ухудшатся погодные условия 3 апреля. Во многих областях ожидается ливень и местами даже мокрый снег.

Небо будет облачным. Ветер будет местами достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Какой будет погода в Украине 3 апреля

В западных областях синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах местами будет гололед. Температура ночью в этот день будет достигать от 3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Днем – 0 – 5 градусов тепла.

На остальной территории Украины ожидаются дожди. Температура ночью 2 – 7 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов.

На востоке страны прогнозируется 7 – 12 градусов тепла, а на Юге будет аж до 15 градусов тепла.

Ветер преимущественно северо-западный – 7 – 12 метров в секунду. А вот в западных и южных областях местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве и области будет дождь

3 апреля в Киеве будет облачно и дождь. Ветер преимущественно северо-западный – 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью 2 – 7 градусов тепла, днем +4 – 9 градусов.

В самой столице прогнозируют температуру ночью 4 – 6 градусов, а днем 6 – 8 градусов тепла.

Погода в крупнейших городах

Киев – +6…+8

Ужгород – +7…+9

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +4...+6

Винница – +6...+8

Одесса – +11…+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +12...+14

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +6...+8

Сумы – +7...+9

Полтава – +7...+9

Днепр – +9...+11

Запорожье – +12...+14

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +9...+11



Погода в Украине 3 апреля / Карта