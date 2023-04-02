Часть Украины накроют ливни: какой будет погода 3 апреля

2 апреля 2023, 14:25
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Источник:

Укргидрометцентр

В Украине ухудшатся погодные условия 3 апреля. Во многих областях ожидается ливень и местами даже мокрый снег.

Небо будет облачным. Ветер будет местами достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Какой будет погода в Украине 3 апреля

В западных областях синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах местами будет гололед. Температура ночью в этот день будет достигать от 3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Днем – 0 – 5 градусов тепла.

На остальной территории Украины ожидаются дожди. Температура ночью 2 – 7 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов.

На востоке страны прогнозируется 7 – 12 градусов тепла, а на Юге будет аж до 15 градусов тепла.

Ветер преимущественно северо-западный – 7 – 12 метров в секунду. А вот в западных и южных областях местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве и области будет дождь

3 апреля в Киеве будет облачно и дождь. Ветер преимущественно северо-западный – 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью 2 – 7 градусов тепла, днем +4 – 9 градусов.

В самой столице прогнозируют температуру ночью 4 – 6 градусов, а днем 6 – 8 градусов тепла.

Погода в крупнейших городах

  • Киев – +6…+8
  • Ужгород – +7…+9
  • Львов – +1...+3
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +3…+5
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +1...+3
  • Ровно – +1...+3
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +11…+13
  • Николаев – +11...+13
  • Херсон – +12...+14
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +7...+9
  • Чернигов – +6...+8
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +9...+11
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +9...+11
  • Луганск – +8...+10
  • Харьков – +9...+11


Погода в Украине 3 апреля / Карта

Автор: Софія Ковнір