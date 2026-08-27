Украину накроют осадки и сильный ветер: надолго ли похолодало

Ближе к концу недели в Украине погода несколько изменилась. Снижение температуры воздуха сопровождается осадками, грозами, а местами также шквалами.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на ближайшие дни

В четверг, 27 августа, кратковременные дожди прогнозируются почти по всей территории страны, за исключением северных областей. Местами они будут грозовыми.

На следующий день зона осадков сместится, поэтому их прогнозируют только в южных и юго-восточных областях. А 29 августа кратковременные дожди с грозами возможны уже в западных регионах.

Ветер в эти дни будет юго-восточным, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем 28 августа на Юге, а 29 августа на Западе местами возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +8…+15 градусов. В южной части в ночные часы будет теплее – до +13…+19 градусов. Днем столбики термометров покажут достаточно комфортные +21…+28 градусов.

В то же время в субботу в Закарпатье и в южных областях температура местами поднимется до +31 градуса.

Ранее синоптик Виталий Постригань объяснял, что на изменение погоды в украинских регионах повлияла фронтальная система с Балкан. Так, в некоторых областях облачность может увеличиться, а дожди различной интенсивности местами будут сопровождаться грозами.