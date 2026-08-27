Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на найближчі дні

У четвер, 27 серпня, короткочасні дощі прогнозують майже по всій території країни, за винятком північних областей. Місцями вони будуть грозовими.

Наступного дня зона опадів зміститься, тож їх прогнозують лише у південних та південно-східних областях. А 29 серпня короткочасні дощі з грозами можливі вже у західних регіонах.

Вітер цими днями буде південно-східним, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вдень 28 серпня на Півдні, а 29 серпня на Заході місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі температура повітря опуститься до +8…+15 градусів. У південній частині у нічні години буде тепліше – до +13…+19 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть досить комфортні +21…+28 градусів.

Водночас у суботу на Закарпатті та в південних областях температура місцями підніметься до +31 градуса.

Раніше синоптик Віталій Постригань пояснював, що на зміну погоди в українських регіонах вплинула фронтальна система з Балкан. Так, у деяких областях могла збільшитись хмарність, а дощі різної інтенсивності подекуди йтимуть разом із грозами.