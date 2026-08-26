Про це пише начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли та де будуть дощі?

За прогнозом синоптика, 26 серпня фронтальна система з Балкан вплинула на зміну погоди в українських регіонах. У центральних областях цього дня збільшилась хмарність, а дощі різної інтенсивності супроводжувались грозами.

У четвер, 27 серпня, небо також залишатиметься переважно хмарним. Як пояснив Постригань, орієнтовно над Житомирщиною у середніх і верхніх шарах тропосфери сформується висотний циклон, який рухатиметься у напрямку Чорного моря. Через це місцями періодично йтимуть дощі, а в окремих районах можливі грози.

На стабілізацію погодних умов розраховуємо вдень 28 серпня. Посилиться вплив антициклону Steffen і повернеться переважно сонячна та суха погода з температурою вночі +10…+15 градусів, вдень +22…+27 градусів,

– повідомив синоптик.

Можливі дощі 26 та 27 серпня / Фото Віталія Постриганя

Водночас очікувані опади не зможуть припинити засуху, додав Постигань. Однак вони можуть сприяти зниженню горимості в екосистемах.

Нагадаємо, синоптики дали попередній прогноз погоди на вересень. Йдеться саме про середні показники температури повітря та опадів, що будуть близькими до кліматичної норми. Середня температура очікується на рівні +11…+18 градусів, а опади – у межах 37 – 76 міліметрів, тоді як у Карпатах до 74 – 106 міліметрів.