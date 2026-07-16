Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В каких регионах прогнозируются осадки?

По прогнозу синоптиков, в течение 16 – 17 июля кратковременные дожди возможны только в Карпатах, на Закарпатье и в южных областях страны. В остальных областях ожидается сухая погода. А 18 июля местами будут идти дожди в западных регионах.

Местами осадки будут сопровождаться грозами. При этом ветер преимущественно будет северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составит +14...+20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+30 градусов.

Таким образом, после периода нестабильной погоды в Украине станет больше солнечных дней, а дожди будут охватывать отдельные регионы.

Напомним, по данным синоптиков, в конце недели ожидается еще большее повышение температуры воздуха. В воскресенье, 19 июля, ночью воздух прогреется до +21…+23 градусов. Уже днем столбики термометров будут держаться в пределах +22…+29 градусов, а на юге страны они могут достичь +33 градусов.