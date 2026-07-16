Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

У яких регіонах прогнозують опади?

За прогнозом синоптиків, упродовж 16 – 17 липня короткочасні дощі можливі лише в Карпатах, на Закарпатті та у південних областях країни. У інших областях очікується суха погода. А 18 липня місцями дощитиме у західних регіонах.

Подекуди опади будуть супроводжуватись грозами. При цьому вітер переважно буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години становитиме +14...+20 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23...+30 градусів.

Таким чином, після періоду нестійкої погоди в Україні побільшає сонячних днів, а дощі охоплюватимуть окремі регіони.

Нагадаємо, за даними синоптиків наприкінці тижня очікується ще більше підвищення температури повітря. У неділю, 19 липня уночі повітря прогріється до +21…+23 градусів. Вже вдень стовпчики термометрів триматимуться с межах +22…+29 градусів, а на півдні країни вони можуть сягнути +33 градусів.