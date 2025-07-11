Грозы не уходят из Украины: какие области накроет непогода, а какие – дожди обойдут стороной

Непогода не спешит покидать территорию Украины. Так, в пятницу, 11 июля, часть областей накроют дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

Этой ночью в западных областях, днем на Левобережье будет неустойчивая погода с дождями летнего характера. Ее будут обусловливать атмосферные фронты.

К слову, целом в Украине сохранится жаркая погода с сильной жарой на Востоке и Юго-Востоке. Впрочем, на Западе будет ощутимое снижение температуры.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью в западных областях и на Северо-Востоке, днем на Левобережье местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Между тем на остальной территории осадков не будет.

Сильный ветер не ожидается. Только 7 – 12 метров в секунду.

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Где будут грозы 11 июля / Скриншот с Укргидрометцентра