Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

Цієї ночі в західних областях, удень на Лівобережжі буде нестійка погода з дощами літнього характеру. Її зумовлюватимуть атмосферні фронти.

До слова, загалом в Україні утримається жарка погода із сильною спекою на Сході й Південному Сході. Втім, на Заході буде відчутне зниження температури.

У п'ятницю очікується мінлива хмарність. Уночі в західних областях і на Північному Сході, удень на Лівобережжі подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози. Тим часом на решті території опадів не буде.

Сильний вітер не очікується. Лише 7 – 12 метрів на секунду.

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Де будуть грози 11 липня / Скриншот з Укргідрометцентру