Осадки и гололедица покроют Украину: прогноз погоды на 18 февраля
В среду, 18 февраля, погода в Украине будет зимней. Южный циклон принесет умеренный снег, дождь и местами гололед на дорогах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какую погоду прогнозируют в Украине?
Синоптики прогнозируют на 18 февраля в южных, восточных и большинстве центральных областей умеренный снег и дождь. Из-за этого может образовываться гололедица. В Одесской области, а днем также в Николаевской, Кировоградской и Полтавской возможны значительные осадки. Температура в этих регионах будет колебаться от -3 до +2 градусов.
В других регионах выпадет умеренный снег. В Черкасской и Сумской областях днем он может быть сильнее. А ночью на севере страны, а днем на крайнем западе осадков не прогнозируют
В большинстве областей ночью ожидается -6 – -11 градусов, днем от 0 до -5. На севере страны ночью столбики термометров могут опустится до -17, днем – от -5 до -10.
На дорогах, кроме юго-востока, может быть новый слой гололеда. Также прогнозируют порывы северо-восточного и восточного ветра. Его стоит ожидать в восточных, большинстве южных и центральных областей.
Какой будет температура в регионах?
- Киев -10...-8;
- Ужгород +4...+6;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -3...-1;
- Тернополь -4...-2;
- Черновцы -3...-1;
- Хмельницкий -3...-1;
- Луцк -7...-5;
- Ровно -7...-5;
- Житомир -8...-6;
- Винница -4...-2;
- Одесса 0...+2;
- Николаев -1...+1;
- Херсон +2...+4;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий -4...-2;
- Черкассы -7...-9;
- Чернигов -7...-5;
- Сумы -9...-7;
- Полтава -1...+1;
- Днепр -1...+1;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк 0...+2;
- Луганск -3...-1;
- Харьков -1...+1.
Какие погоду ждать на этой неделе?
Виталий Постригань прогнозировал, что с 18 февраля в Украину придет южный циклон. Он принесет интенсивный снег. В результате чего высота снежного покрова может достигать 15 сантиметров.
В то же время возможна гололедица и температура от -2 до -7 градусов. В общем колебания температур синоптик прогнозирует до конца февраля.
По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области до 21 февраля ночные морозы могут опускаться до -19 градусов.