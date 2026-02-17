Осадки и гололедица покроют Украину: прогноз погоды на 18 февраля

В среду, 18 февраля, погода в Украине будет зимней. Южный циклон принесет умеренный снег, дождь и местами гололед на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют в Украине?

Синоптики прогнозируют на 18 февраля в южных, восточных и большинстве центральных областей умеренный снег и дождь. Из-за этого может образовываться гололедица. В Одесской области, а днем также в Николаевской, Кировоградской и Полтавской возможны значительные осадки. Температура в этих регионах будет колебаться от -3 до +2 градусов.

В других регионах выпадет умеренный снег. В Черкасской и Сумской областях днем он может быть сильнее. А ночью на севере страны, а днем на крайнем западе осадков не прогнозируют

В большинстве областей ночью ожидается -6 – -11 градусов, днем от 0 до -5. На севере страны ночью столбики термометров могут опустится до -17, днем – от -5 до -10.

На дорогах, кроме юго-востока, может быть новый слой гололеда. Также прогнозируют порывы северо-восточного и восточного ветра. Его стоит ожидать в восточных, большинстве южных и центральных областей.

Какой будет температура в регионах?

Киев -10...-8;

Ужгород +4...+6;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -3...-1;

Тернополь -4...-2;

Черновцы -3...-1;

Хмельницкий -3...-1;

Луцк -7...-5;

Ровно -7...-5;

Житомир -8...-6;

Винница -4...-2;

Одесса 0...+2;

Николаев -1...+1;

Херсон +2...+4;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий -4...-2;

Черкассы -7...-9;

Чернигов -7...-5;

Сумы -9...-7;

Полтава -1...+1;

Днепр -1...+1;

Запорожье +3....+5;

Донецк 0...+2;

Луганск -3...-1;

Харьков -1...+1.

Прогноз погоды в Украине на 18 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

