Несколько областей накроют дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 24 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 24 сентября, будет теплой. Жителям 6 областей следует позаботиться о зонтах.
В большей части Украины в это воскресенье будет небольшая облачность. На Западе будет облачно с прояснениями.
Читайте также Жара возвращается: как долго еще будет тепло осенью
Где пройдут дожди
Кратковременные дожди и грозы ожидаются на Западе. А именно во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. На остальной территории Украины осадки не ожидаются. В Одесской области утром возможны туманы.
Самая прохладная погода будет на Западе. Там столбики термометров днем будут показывать +19…+24. На Севере будет +25…+28. На Востоке дневная температура составит +24…+27. В Центре будет +26…+29. Жарче всего будет на Юге, где температура днем ожидается +27…+29.
В большей части Украины ветер будет юго-восточным, а на Западе – северным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +21...+23
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +21...+23
- Ровно +20...+22
- Житомир +26...+28
- Винница +26...+28
- Одесса +23...+25
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +27...+29
- Кропивницкий +27...+29
- Черкассы +27...+29
- Чернигов +25...+27
- Сумы +24...+26
- Полтава +24...+26
- Днепр +26...+28
- Запорожье +26...+28
- Донецк +25...+27
- Луганск +25...+27
- Харьков +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / Карта Укргидрометцентра