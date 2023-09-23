Несколько областей накроют дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 24 сентября

Погода в Украине в воскресенье, 24 сентября, будет теплой. Жителям 6 областей следует позаботиться о зонтах.

В большей части Украины в это воскресенье будет небольшая облачность. На Западе будет облачно с прояснениями.

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Где пройдут дожди

Кратковременные дожди и грозы ожидаются на Западе. А именно во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. На остальной территории Украины осадки не ожидаются. В Одесской области утром возможны туманы.

Самая прохладная погода будет на Западе. Там столбики термометров днем будут показывать +19…+24. На Севере будет +25…+28. На Востоке дневная температура составит +24…+27. В Центре будет +26…+29. Жарче всего будет на Юге, где температура днем ожидается +27…+29.

В большей части Украины ветер будет юго-восточным, а на Западе – северным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +21...+23

Львов +17...+19

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +22...+24

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +23...+25

Луцк +21...+23

Ровно +20...+22

Житомир +26...+28

Винница +26...+28

Одесса +23...+25

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +27...+29

Кропивницкий +27...+29

Черкассы +27...+29

Чернигов +25...+27

Сумы +24...+26

Полтава +24...+26

Днепр +26...+28

Запорожье +26...+28

Донецк +25...+27

Луганск +25...+27

Харьков +24...+26



Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / Карта Укргидрометцентра