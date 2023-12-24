Украину накроет мокрый снег с дождями: прогноз погоды на 25 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 25 декабря, будет теплой, но облачной и влажной. Во многих областях ожидаются осадки.
В понедельник ветер будет иметь юго-западное направление с переходом на западное. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. На Западе возможны порывы до 17 – 22 метров в секунду, а на высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду.
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Какая будет погода 25 декабря
Ночью на Западе и Севере и местами в Центре ожидается мокрый снег и дождь. Днем по всей Украине может идти мокрый снег, переходящий в дождь.
Ночная температура на Западе составит +3…+1, а днем в западных областях потеплеет до +10…+12. На Севере ночью похолодает до -2…-4. Дневная температура там будет +4…+6. На Востоке ночью столбики термометров будут показывать -2…-4, а днем температура поднимется до +1…+3. В Центре ночью будет -2…-4, днем воздух прогреется до +6…+8. На Юге ночная температура будет составлять -1…+1, а днем столбики термометров покажут +8…+10.
Какая погода ожидается на Киевщине
На Киевщине будет мокрый снег с переходом в дожди и местами гололедица на дорогах. В Киевской области ночью похолодает до 0…-5. Днем ожидается +4…+9.
В Киеве ночная температура составит -1…-3. Днем в столице столбики термометров будут показывать +6…+8.
Предупреждение от синоптиков
Синоптики объявили на 25 декабря 1-й уровень опасности (желтый) по всей Украине из-за возможных сильных порывов ветра.
Синоптики объявили желтый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра
Также синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин,
– говорится в сообщении.
Поэтому синоптики объявили 3 уровень опасности в этих регионах и призвали жителей воздержаться от походов на высокогорье 25 декабря.
Синоптики предупредили о риске схода лавин / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев +6...+8
- Ужгород +10...+12
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +10...+12
- Тернополь +9...+11
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +10...+12
- Луцк +9...+11
- Ровно +9...+11
- Житомир +7...+9
- Винница +7...+9
- Одесса +10...+12
- Николаев +8...+10
- Херсон +7...+9
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +5...+7
- Сумы +4...+6
- Полтава +4...+6
- Днепр +4...+6
- Запорожье +5...+7
- Донецк +2...+4
- Луганск +1...+3
- Харьков +1...+3