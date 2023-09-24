Пригреет до +29 и без осадков: какой будет погода в Украине 25 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 25 сентября, без осадков и с переменной облачностью. Украинцы будут продолжать наслаждаться тёплыми днями, ведь столбики термометров поднимутся до +29 градусов.
Синоптики прогнозируют днем 25 сентября чуть ли не идеальную погоду. Лишь ночью местами возможны кратковременные дожди, однако днем – без осадков.
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Какая будет погода в Украине
В понедельник, 25 сентября, в Украине не прогнозируют резкой смены погоды. На Западе будет несколько прохладнее, ведь местами столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов. На остальных территориях – будет теплее. В северных и восточных областях температура воздуха днем будет достигать +24...+26 градусов. В Центре синоптики обещают более теплую погоду – до +28 градусов.
Жарче всего будет на Юге страны, где будет припекать почти до +30. В этой части страны столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а в Николаевской области – до +29 градусов.
Днем по всей территории страны будет небольшая облачность, без осадков. Лишь в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Также ночью и утром в западных областях местами будет туман.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, около 5 – 10 метров в секунду. Вместе с тем синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волынской области.
Пожарная опасность в Украине 25 сентября / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев +25...+27;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +24...+26;
- Винница +25...+27;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +24...+26;
- Суммы +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +24...+26.
Точный прогноз погоды в Украине 25 сентября / Карта Укргидрометцентра.