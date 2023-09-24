Пригреет до +29 и без осадков: какой будет погода в Украине 25 сентября

24 сентября 2023, 16:05
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 25 сентября, без осадков и с переменной облачностью. Украинцы будут продолжать наслаждаться тёплыми днями, ведь столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

Синоптики прогнозируют днем 25 сентября чуть ли не идеальную погоду. Лишь ночью местами возможны кратковременные дожди, однако днем – без осадков.

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Какая будет погода в Украине

В понедельник, 25 сентября, в Украине не прогнозируют резкой смены погоды. На Западе будет несколько прохладнее, ведь местами столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов. На остальных территориях – будет теплее. В северных и восточных областях температура воздуха днем будет достигать +24...+26 градусов. В Центре синоптики обещают более теплую погоду – до +28 градусов.

Жарче всего будет на Юге страны, где будет припекать почти до +30. В этой части страны столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а в Николаевской области – до +29 градусов.

Днем по всей территории страны будет небольшая облачность, без осадков. Лишь в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Также ночью и утром в западных областях местами будет туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, около 5 – 10 метров в секунду. Вместе с тем синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волынской области.


Пожарная опасность в Украине 25 сентября / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

  • Киев +25...+27;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +21...+23;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +26...+28;
  • Симферополь +26...+28;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +25...+27;
  • Чернигов +24...+26;
  • Суммы +24...+26;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +24...+26.


Точный прогноз погоды в Украине 25 сентября / Карта Укргидрометцентра.

Автор: Анжеліка Байбак