Солнце будет и дальше согревать теплом: какой будет погода в Украине 26 сентября

Погода в Украине во вторник, 26 сентября, снова будет солнечной и без осадков. Украинцы и дальше будут наслаждаться теплом, ведь столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

Лишь в западных и северных областях ночью и утром местами будет туман. Днем 26 сентября погода будет сухой и солнечной.

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Какую погоду прогнозируют синоптики

Во вторник, 26 сентября, погода и дальше будет теплой и солнечной. На Западе нашей страны синоптики прогнозируют от +24 до +27, только в Ивано-Франковской области будет несколько прохладнее – от +21 до +23 градусов. На Севера, Востоке и в центральных областях резких перепадов температуры не будет – столбики термометров задержатся на отметках от +24 до +27 градусов. Жарче всего будет на Юге. Там температура воздуха прогреется до +26…+29 градусов.

Теплая погода будет сохраняться и ночью от +12 до +18 градусов. Днем по всей территории страны осадков не прогнозируют, лишь переменная облачность. Сильных порывов ветра не будет – 3 – 8 метров в секунду, северо-восточное направление.

Вместе с тем такая жаркая погода чревата пожарной опасностью. Синоптики предупреждают, что 26 сентября в Украине кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волынской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Пожарная опасность в Украине 26 сентября / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

Киев +25...+27;

Ужгород +25...+27;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;

Житомир +25...+27;

Винница +25...+27;

Одесса +27...+29;

Николаев +27...+29;

Херсон +26...+28;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +24...+26;

Суммы +24...+26;

Полтава +25...+27;

Днепр +26...+28;

Запорожье +26...+28;

Донецк +25...+27;

Луганск +25...+27;

Харьков +25...+27.



Точный прогноз погоды в Украине 26 сентября / Карта Укргидрометцентра.