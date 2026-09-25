Тепло до +22 и локальные дожди: какая погода ожидается в ближайшее время

В Украине с 26 по 28 сентября будет преобладать преимущественно сухая и теплая погода с дневной температурой местами до +22 градусов. Кратковременные дожди пройдут только в восточных и юго-восточных регионах, а в некоторых регионах будет туман.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Осадки охватят лишь отдельные регионы

Ночная температура воздуха составит +4...+11 градусов, что создаст ощутимый осенний контраст с дневным потеплением. Так, днем в регионах потеплеет до +16...+22 градусов.

В субботу, 26 сентября, в ночные и утренние часы местами в юго-западных областях будет образовываться туман.

В воскресенье, 27 сентября, зонтики понадобятся жителям Востока, а в начале новой недели, 28 сентября, дожди переместятся в южные и юго-восточные регионы Украины.

В остальных уголках страны в течение всех трех дней сохранится сухая и относительно комфортная погода.

Напомним, синоптики прогнозируют, что на следующей неделе будет больше солнечных прояснений. К тому же повысится температура воздуха, а погода станет более стабильной.

Укргидрометцентр также обнародовал предварительный прогноз на октябрь. По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне +6…+12 градусов. Количество осадков в течение месяца также будет близко к климатической норме.