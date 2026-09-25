Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Опади охоплять лише окремі регіони

Нічна температура повітря становитиме +4...+11 градусів, що створюватиме відчутний осінній контраст із денним прогріванням. Так вдень у регіонах потепліє до +16...+22 градусів.

У суботу, 26 вересня, в нічні та вранішні години місцями у південно-західних областях утворюватиметься туман.

У неділю, 27 вересня, парасольки знадобляться жителям Сходу, а на початку нового тижня, 28 вересня, дощі перемістяться у південні та південно-східні регіони України.

В інших куточках країни протягом усіх трьох днів утримуватиметься суха й відносно комфортна погода.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що наступного тижня буде з більшими сонячними проясненнями. До того ж підвищиться температура повітря, а погода набуде стабільнішого характеру.

Укргідрометцентр також оприлюднив попередній прогноз на жовтень. За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря очікується на рівні +6…+12 градусів. Кількість опадів протягом місяця також буде близькою до кліматичної норми.