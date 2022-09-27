Туманы, дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 28 сентября

На всей территории Украины в среду, 28 сентября, будут дожди и даже грозы. Ночью и утром местами ожидаются туманы.

Дожди в среду будут падать периодически везде, только почти не тронут северо-восток. В южных регионах ожидаются грозы.

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На Юге средняя температура будет +21+25 градусов. Наиболее прохладно будет на Западе и Севере Украины – +13+17 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко информирует , что температура воздуха 28 сентября будет достаточно комфортна. В частности, в течение дня 13+17 градусов, на юге 19+24 градуса.

В Киеве завтра ожидается облачная, влажная погода с дождем более вероятным вечером. Максимально до +17 градусов.

В ближайшие дни потеплеет, но не без дождей и туманов,

– сообщила синоптикиня.

Какая будет погода в городах Украины 28 сентября

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +13...+15

Ровно – +14...+16

Житомир – +15...+17

Винница – +18...+20

Одесса – +21...+23

Николаев – +22...+24

Херсон – +23...+25

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +22...+24

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +18...+20

Киев – +15...+17



Прогноз погоды на 28 сентября. / Карта Укргидрометцентра.