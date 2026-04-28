24 Канал Новости Украины
28 апреля, 16:50
Заморозки на почве и дожди будут продолжаться: прогноз погоды на 29 апреля

Диана Подзигун

Погода в Украине в среду, 29 апреля, будет оставаться неустойчивой и прохладной. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, а ночью будут сохраняться заморозки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Как изменится погода 29 апреля?

В среду в Украине сохранится облачная погода. Ночью осадков не ожидается, в то время как днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западного направления.– 10 метров в секунду.

В ночные часы суток в большинстве регионов прогнозируют заморозки.– 3 градуса тепла. Днем температура воздуха будет колебаться 6– 11 градусов тепла, но на Закарпатье будет теплее– до 14 градусов.

В южных областях ночью ожидается 1– 6 тепла, на поверхности почвы возможны заморозки 0– 3, а днем воздух прогреется до 9– 14 тепла.

Какая будет температура в больших городах?

  • Киев +8...+10;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +8...+10;
  • Черновцы +9...+11;
  • Хмельницкий +8...+10;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +8...+10;
  • Винница +8...+10;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +8...+10;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +7…+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +10...+12;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +9…+11.


Погода в Украине на 29 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Когда в Украину придет потепление?

Синоптики сообщают о повышении температуры воздуха в начале мая. В первые дни пятого месяца ожидается температура +10– +16 градусов тепла.

Осадки в виде дождя уменьшатся. Однако заморозки в пределах 0– -3 градусов кое-где останутся.

