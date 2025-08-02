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24 Канал Новости Украины Местами жара, в нескольких областях умеренные дожди и грозы: прогноз погоды на 3 августа
2 августа, 14:43
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Местами жара, в нескольких областях умеренные дожди и грозы: прогноз погоды на 3 августа

Тимур Еремьянц

В воскресенье, 3 августа, в Украине будет переменная облачность. В большинстве областей без осадков, но кратковременные дожди ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье, на Востоке страны – умеренные.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода 3 августа?

По данным синоптиков, в воскресенье, 3 августа, Украину ждет переменная облачность. Днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, на Востоке и Юго-Востоке страны умеренные, местами значительные дожди, а местами грозы.

Ветер ожидается северо-восточный, а в западных областях юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью +14...+19, днем +24...+29; на Юге и Востоке страны ночью может быть +18...+23, днем +30...+34; в Карпатах ночью +7...+12, а днем +17...+22.

Прогноз погоды на 3 августа / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +26...+28;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львов +27...+29;
  • Ивано-Франковск +27...+29;
  • Тернополь +27...+29;
  • Черновцы +27...+29;
  • Хмельницкий +26...+28;
  • Луцк +28...+30;
  • Ровно +27...+29;
  • Житомир +26...+28;
  • Винница +27...+29;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +31...+33;
  • Херсон +31...+33;
  • Симферополь +31...+33;
  • Кропивницкий +28...+30;
  • Черкассы +27...+29;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +27...+29;
  • Днепр +28...+30;
  • Запорожье +31...+33;
  • Донецк +28...+30;
  • Луганск +28...+30;
  • Харьков +29...+31.