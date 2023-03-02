Весна набирает обороты, однако кое-где возможны дожди: прогноз погоды в Украине на 3 марта

Погода в Украине в пятницу, 3 марта, будет теплая, но в отдельных регионах ожидают весенние дожди. Температура воздуха нас будет радовать – от +5 градусов на Востоке до +9 – на Юге.

Теплее всего, конечно, будет на Юге. А именно в Крыму и Херсонской, Одесской, Николаевской областях.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Большая часть дня в западных областях будет облачным. Также там возможны дожди. Температура воздуха будет составлять +3...+5 градусов. На Востоке также будет облачно, однако значительно теплее – +5…+7 градусов.

На Севере с самого утра облака будут держаться на небе, а пасмурная погода не отступит до позднего вечера. Однако осадков не будет. Воздух прогреется до +4...+6 градусов. На Юге будет вплоть до +7...+9 градусов.

Облачная погода продержится в Киеве весь день. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.

Погода в городах Украины 14 февраля

Киев – +4...+6

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Суммы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6



Прогноз погоды на 3 марта / Фото Укргидрометцентра