Солнечно, но местами с туманами и дождями: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

В Украине в конце сентября – начале октября будет преобладать сухая и относительно теплая погода. Лишь в некоторых южных регионах пройдут кратковременные дожди.

А температура воздуха местами поднимется до +21 градуса. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какая будет погода в начале октября

По данным синоптиков, в ночные часы столбики термометров в большинстве регионов опустятся до +3...+9 градусов тепла. В то же время на юге и юго-востоке страны будет теплее – до +12 градусов.

В течение 30 сентября и 1 октября на Приазовье и в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. На остальной территории Украины в течение ближайших трех суток сохранится сухая и малооблачная погода.

Прогноз погоды на 30 сентября / Укргидрометцентр

В западных областях в ночное и утреннее время возможны локальные туманы.

Прогноз погоды на 1 октября / Укргидрометцентр

Скорость северо-восточного ветра, который на западе страны изменит направление на восточное, будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на 2 октября / Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что стабильную и преимущественно сухую погоду в большинстве регионов в конце сентября и в начале октября обеспечит антициклон.

Однако синоптик Виталий Постригань отметил, что ночью при ясном небе на поверхности почвы могут наблюдаться первые осенние заморозки от 0 до 3 градусов.