Почти всю Украину накроют дожди, шквалы и грозы: прогноз погоды на 4 июня

Погоду в Украине во вторник, 4 июня, сложно будет назвать хорошей. Почти всю страну накроют дожди с грозами, а местами синоптики прогнозируют шквалы и град.

Из-за непогоды почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Вместе с тем, в некоторых областях сохраняется пожарная опасность.

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Какой будет погода 4 июня

Во вторник, 4 июня, синоптики прогнозируют и днем, и ночью дожди с грозами, а местами – град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Так, ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской, а днем почти на всей территории, кроме юго-востока будет дождливо.



Штормовое предупреждение 4 июня / Карта Укргидрометцентра

Ночью температура воздуха будет достигать +12...+17 градусов, днем на Западе и Севере – +22...+27 градусов. На остальной территории синоптики прогнозируют от +28 до +33 градусов. На высокогорье Карпат ночью температура будет достигать +8...+13 градусов, а днем – +14...+19 градусов.

Ветер прогнозируют южный и юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве и области во вторник, 4 июня, синоптики ночью осадков не прогнозируют, а днем – кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах могут быть град и шквал 15 – 20 метров за секунду.

Ночью в Киевской области будет +12...+17 градусов, а днем – +22...+27 градусов. В столице же прогнозируют +15...+17 ночью и +25...+27 градусов.

Какая температура в областных центрах

Киев – +25...+27,

Ужгород – +22...+24,

Львов – +22...+24,

Ивано-Франковск – +22...+24,

Тернополь – +23...+25,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +22...+24,

Ровно – +22...+24,

Житомир – +23...+25,

Винница – +27...+29,

Одесса – +27...+29,

Николаев – +30...+32,

Херсон – +30...+32,

Симферополь – +29...+31,

Кропивницкий – +29...+31,

Черкассы – +28...+30,

Чернигов – +24...+26,

Сумы – +25...+27,

Полтава – +29...+31,

Днепр – +30...+32,

Запорожье – +30...+32,

Донецк – +30...+32,

Луганск – +29...+31,

Харьков – +30...+32.



Прогноз погоды в Украине 4 июня / Карта Укргидрометцентра

Пожарная опасность 4 июня

Кроме штормового предупреждения, во вторник, 4 июня, будет также и пожарная опасность в ряде областей. Так, на Востоке, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях будет высокий уровень пожарной опасности.



Пожарная опасность 4 июня / Карта Укргидрометцентра