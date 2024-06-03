Почти всю Украину накроют дожди, шквалы и грозы: прогноз погоды на 4 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погоду в Украине во вторник, 4 июня, сложно будет назвать хорошей. Почти всю страну накроют дожди с грозами, а местами синоптики прогнозируют шквалы и град.
Из-за непогоды почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Вместе с тем, в некоторых областях сохраняется пожарная опасность.
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Какой будет погода 4 июня
Во вторник, 4 июня, синоптики прогнозируют и днем, и ночью дожди с грозами, а местами – град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Так, ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской, а днем почти на всей территории, кроме юго-востока будет дождливо.
Штормовое предупреждение 4 июня / Карта Укргидрометцентра
Ночью температура воздуха будет достигать +12...+17 градусов, днем на Западе и Севере – +22...+27 градусов. На остальной территории синоптики прогнозируют от +28 до +33 градусов. На высокогорье Карпат ночью температура будет достигать +8...+13 градусов, а днем – +14...+19 градусов.
Ветер прогнозируют южный и юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Киеве
В Киеве и области во вторник, 4 июня, синоптики ночью осадков не прогнозируют, а днем – кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах могут быть град и шквал 15 – 20 метров за секунду.
Ночью в Киевской области будет +12...+17 градусов, а днем – +22...+27 градусов. В столице же прогнозируют +15...+17 ночью и +25...+27 градусов.
Какая температура в областных центрах
- Киев – +25...+27,
- Ужгород – +22...+24,
- Львов – +22...+24,
- Ивано-Франковск – +22...+24,
- Тернополь – +23...+25,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +22...+24,
- Ровно – +22...+24,
- Житомир – +23...+25,
- Винница – +27...+29,
- Одесса – +27...+29,
- Николаев – +30...+32,
- Херсон – +30...+32,
- Симферополь – +29...+31,
- Кропивницкий – +29...+31,
- Черкассы – +28...+30,
- Чернигов – +24...+26,
- Сумы – +25...+27,
- Полтава – +29...+31,
- Днепр – +30...+32,
- Запорожье – +30...+32,
- Донецк – +30...+32,
- Луганск – +29...+31,
- Харьков – +30...+32.
Прогноз погоды в Украине 4 июня / Карта Укргидрометцентра
Пожарная опасность 4 июня
Кроме штормового предупреждения, во вторник, 4 июня, будет также и пожарная опасность в ряде областей. Так, на Востоке, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях будет высокий уровень пожарной опасности.