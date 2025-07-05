В каких регионах ожидать шквалы и грозы, а иногда даже град: прогноз погоды на 5 июля
Погода в субботу, 5 июля, в Украине будет переменчивой. Температура будет теплой, однако ветреной, а в некоторых регионах стоит ожидать дожди и даже град.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине на 5 июля
По данным синоптиков, ночью возможны осадки в северных и центральных регионах. Днем ожидаются дожди на востоке и юго-востоке. Также есть вероятность града. На остальной территории без осадков.
Ожидается северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. Предупреждают о возможных шквалах – до 20 метров в секунду.
Теплее всего будет на юге страны от +16 до +33 градусов тепла. В западных областях прохладнее. Там ночью температура опустится до +9 градусов тепла, а днем вырастет до +28 градусов.
Какой будет температура в городах
- Киев +24...+26;
- Ужгород +28...+30;
- Львов +24...+26;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +24...+26;
- Винница +24...+26;
- Одесса +30...+32;
- Николаев +30...+32;
- Херсон +30...+32;
- Симферополь +28...+30;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +27...+29;
- Чернигов +25...+27;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +27...+29;
- Запорожье +30...+32;
- Донецк +26...+28;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +25...+27.
Прогноз погоды на 5 июля / Карта Укргидрометцентра