В каких регионах ожидать шквалы и грозы, а иногда даже град: прогноз погоды на 5 июля

Погода в субботу, 5 июля, в Украине будет переменчивой. Температура будет теплой, однако ветреной, а в некоторых регионах стоит ожидать дожди и даже град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 5 июля

По данным синоптиков, ночью возможны осадки в северных и центральных регионах. Днем ожидаются дожди на востоке и юго-востоке. Также есть вероятность града. На остальной территории без осадков.

Ожидается северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. Предупреждают о возможных шквалах – до 20 метров в секунду.

Теплее всего будет на юге страны от +16 до +33 градусов тепла. В западных областях прохладнее. Там ночью температура опустится до +9 градусов тепла, а днем вырастет до +28 градусов.

Какой будет температура в городах

Киев +24...+26;

Ужгород +28...+30;

Львов +24...+26;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;

Житомир +24...+26;

Винница +24...+26;

Одесса +30...+32;

Николаев +30...+32;

Херсон +30...+32;

Симферополь +28...+30;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +27...+29;

Чернигов +25...+27;

Сумы +23...+25;

Полтава +25...+27;

Днепр +27...+29;

Запорожье +30...+32;

Донецк +26...+28;

Луганск +25...+27;

Харьков +25...+27.

Прогноз погоды на 5 июля / Карта Укргидрометцентра