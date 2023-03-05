Запад и Север посыпает снегом: прогноз погоды в Украине на 6 марта
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник, 6 марта, погода в Украине будет весной прохладной и с минусовой температурой ночью. Синоптики предупреждают о снеге на Западе и Севере.
В остальных областях также прогнозируют осадки. Но вместо снега следует ожидать дождь.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Синоптики 6 марта прогнозируют в западных и северных областях небольшой снег. А из-за плюсовой температуры воздуха днем и минусовой – ночью на дорогах возможна гололедица. Ветер будет юго-западный и западный 7-12 метров в секунду. Столбики термометров покажут +3…+5 градусов на Западе и +2…+4 – на Севере.
На Юге будет значительно теплее – +6…+8, а в Одессе вообще воздух прогреется до +10 градусов. На Востоке весь день будет облачно. Солнце будет изредка показываться из-за облаков. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.
На протяжении всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Ночью будет идти снег. Утром, днем и вечером без осадков.
Погода в городах Украины
Киев – +2...+4
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – +3...+5
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +4...+6
Харьков – +3...+5