Запад и Север посыпает снегом: прогноз погоды в Украине на 6 марта

В понедельник, 6 марта, погода в Украине будет весной прохладной и с минусовой температурой ночью. Синоптики предупреждают о снеге на Западе и Севере.

В остальных областях также прогнозируют осадки. Но вместо снега следует ожидать дождь.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Синоптики 6 марта прогнозируют в западных и северных областях небольшой снег. А из-за плюсовой температуры воздуха днем и минусовой – ночью на дорогах возможна гололедица. Ветер будет юго-западный и западный 7-12 метров в секунду. Столбики термометров покажут +3…+5 градусов на Западе и +2…+4 – на Севере.

На Юге будет значительно теплее – +6…+8, а в Одессе вообще воздух прогреется до +10 градусов. На Востоке весь день будет облачно. Солнце будет изредка показываться из-за облаков. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.

На протяжении всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Ночью будет идти снег. Утром, днем и вечером без осадков.

Погода в городах Украины Киев – +2...+4

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – +3...+5

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +4...+6

Харьков – +3...+5



Прогноз погоды на 6 марта / Фото Укргидрометцентра