Без сильной жары: с какой погоды начнется следующая неделя

Следующая неделя в Украине начнется с преимущественно спокойной погоды. Температура воздуха будет близка к обычным для августа значениям, а местами ожидаются осадки.

Об этом сообщила начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "РБК-Украина".

Какой будет погода в ближайшие дни?

По прогнозу, на следующей неделе погоду будет преимущественно определять антициклон – область повышенного атмосферного давления. Поэтому в большинстве регионов осадков не ожидается.

Кратковременные дожди и грозы возможны 11 августа лишь местами в западных и северных областях. Это связано с прохождением там небольшого малоактивного атмосферного фронта.

По словам синоптика, сильной жары на следующей неделе не ожидается. Температурный фон будет соответствовать типичным августовским показателям, а именно: +15...+22 градуса ночью и +27...+33 градуса днем. Причем 11 и 12 августа самые высокие показатели возможны именно на юге и востоке.

Вся следующая неделя будет достаточно спокойной, практически без осадков (в большинстве регионов). Вот такие значения температуры – "стандартные", можно сказать, для августа,

– уточнила Птуха.

К слову, сейчас погоду в Украине определяет атмосферный фронт. К 9–10 августа он уйдет через восточные регионы страны. Однако на юго-востоке в воскресенье все же возможны кратковременные дожди и грозы.