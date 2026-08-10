Где в начале недели прогнозируются дожди и когда станет холоднее

В ближайшие три дня в Украине будет преобладать сухая погода, однако в некоторых регионах все же ожидаются осадки с грозами. При этом 12 августа прогнозируется понижение температуры воздуха на 4 – 6 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какой прогноз погоды на начало недели?

По данным синоптиков, в понедельник, 10 августа, в большинстве регионов ожидается сухая погода. В то же время на юго-востоке страны днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

При этом температура воздуха ночью составит +11...+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. Самая жара будет на юге и юго-востоке – до +27...+33 градусов.

На следующий день погодные условия существенно не изменятся. Кратковременные дожди и грозы возможны только днем в западных и северных областях. Ночью столбики термометров покажут +11...+19 градусов. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +27...+33 градусов.

В среду, 12 августа, снова будет преобладать сухая погода. В то же время в этот день ожидается изменение температурного фона. Синоптики прогнозируют, что в дневные часы температура воздуха снизится на 4 – 6 градусов. То есть она не будет превышать +30 градусов.

Кстати, в целом на этой неделе в Украине стабилизируются погодные условия. Под влиянием антициклона в большинстве своем ожидается малооблачная погода без осадков. Также ожидается более низкий температурный фон по сравнению с прошлой жаркой неделей.