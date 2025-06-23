В Украине снова будут бурлить грозы: где объявили опасность из-за непогоды
- 23 июня в ряде областей Украины, в частности на Востоке и Юге, объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды, с возможными грозами и усилением ветра.
- На этой неделе прогнозируют неустойчивую погоду с дождями, грозами, порывистым ветром, сильную жару до +37°C в части областей и возможен град.
Повышенный уровень опасности из-за непогоды 23 июня объявлен в ряде областей Украины. Ухудшение погодных условий ожидается на Востоке и Юге страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Где будет непогода 23 июня
Возможны грозы и усиление ветра в понедельник, 23 июня, синоптики прогнозируют в восточных, юго-восточных областях. Вместе с грозами эти регионы накроют дожди, а на части территории в этот день ожидается усиление ветра.
В областях, где ухудшится погода, объявили первый (желтый) уровень опасности. Так непогода коснется таких областей, как
- Харьковская;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Днепропетровская;
- Луганская;
- Донецкая;
- АР Крым.
Синоптики предупредили об опасности в Украине / Карта Укргидрометцентра
На большинстве территории Украины 23 июня будет преимущественно северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. Но в центральных и южных областях порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Погодные условия, сопровождающиеся стихийными явлениями, могут несколько затруднять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также мешать нормальному движению транспорта.
В целом на этой неделе в Украине прогнозируют неустойчивую погоду с колебаниями температуры, дождями, грозами и порывистым ветром. В части областей будет сильная жара до +37 градусов, другие регионы будет заливать дождем, временами – с градом.