Будет лить как из ведра: в каких областях будут сильные дожди

В ближайшие дни часть Украины снова накроет непогода. Ожидаются сильные дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

В четверг, 10 июня, на Западе, Житомирской и Винницкой областях будут значительные, а на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди. Также ожидаются грозы.

Ночью +12 – +17 градусов, а днем +15 – +20 градусов. Однако в Житомирской и Винницкой областях +21 – +26 градусов.

Между тем на остальной территории Украины преимущественно без осадков. Только в Киевской, днем и в Черкасской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза.

На остальной территории без осадков, только в Киевской, днем и Черкасской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +18 – +23 градуса, днем +29 – +34. Однако в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара +35 – +38 градусов.

Далее, 11 – 12 июля, в западных областях и на Левобережье местами кратковременный дождь с грозой. Тем временем на остальной территории без осадков.

В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью +10 – +15 градусов, днем +18 – +26 градусов. На Востоке и Юго-Востоке ночью +21 – +26 градусов, днем сильная жара +35 – +38 градусов. На остальной территории ночью +14 – +19, днем +25 – +30 градусов.