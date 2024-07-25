Долго ли продержится грядущая жара
Синоптики ожидают, что до конца недели температура снова повысится. Однако на этот раз жара продержится не так долго, как это было раньше.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, высокие температуры возвращаются в Украину на выходные. А уже со следующей недели на некоторых территориях снова станет прохладнее.
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Где отойдет жара
В понедельник, 29 июля, синоптики ожидают снижения температуры в северных и западных регионах. Если в воскресенье днем воздух в среднем будет прогреваться до +30, то уже со следующего для в соответствующих областях будут фиксировать снижение до +23...+25. Небо при этом будет малооблачным, без осадков.
Погода на 29 июля 2024 года / Укргидрометцентр
В то же время в южных и восточных регионах температура все еще будет оставаться стабильно высокой. Нюансом является то, что в понедельник там ожидают дожди, местами с грозами.
"О безвозвратном прекращении жары, конечно, пока речь не идет", – пишет метеоролог Наталья Диденко.
Стоит указать, что в субботу, 27 июля на большей части Украины днем воздух прогреется до +26...+32. Этот день станет первым на этой неделе, в который осадков не прогнозируется ни в одном из регионов. На следующий же день тенденция похожа, однако с дождями на Западе. Температура же 28 июля везде будет превышать +30.