До +33 градусов: синоптик рассказал, как изменится температура на этой неделе

После периода нестабильных погодных условий и в основном комфортной температуры воздуха в Украину возвращается жара. В конце недели местами ожидается потепление до +33 градусов.

Об этом представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в комментарии NV.

Когда и где будет теплее всего?

Синоптик сообщил, что 17–18 июля дневная температура воздуха составит +22…+29 градусов. Несколько более высокие показатели местами ожидаются в южных и западных областях. Там воздух прогреется до +30…+32 градусов.

С воскресенья, 19 июля, потеплеют даже ночи. В большинстве регионов температура воздуха ночью повысится до +21 градуса, а на юге – до +23 градусов в ночные часы.

Уже днем столбики термометров будут держаться в пределах +22…+29 градусов, а на юге страны они могут достичь +33 градусов. По словам Семилита, потепление будет постепенным, но ощутимым.

Кроме того, в Киеве и области 17 – 18 июля ночи станут несколько прохладнее – температура снизится до +15…+17 градусов. Но синоптик отмечает, что существенно такое понижение температуры жители Киевской области не почувствуют.

Напомним, специалист объяснял, почему постепенное повышение атмосферного давления обеспечит более стабильную погоду без осадков в ближайшее время. Однако 19 – 21 июля все же прогнозируются локальные кратковременные дожди с грозами.