Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда станет прохладнее?

Синоптик привел предварительные модельные оценки, согласно которым жары не ожидается до конца следующей рабочей недели. Температура будет оставаться в пределах летних значений, однако сильной жары пока не будет.

В то же время дождей в прогнозах также нет. Поэтому в ближайшее время ожидается преимущественно сухая погода, в частности в центральных областях.

По словам Постриганя, температура в течение суток постепенно меняется. Из-за сокращения продолжительности светового дня ночи становятся ощутимо прохладнее. Такая погода напоминает о приближении осени.

Однако днем пока сохранится летнее тепло.

К слову, резкого похолодания в ближайшее время не прогнозируют. Теплее всего будет в южных и юго-восточных областях.

А пока через Балканский полуостров надвигается раскаленный воздух из Африки. Самые высокие температуры в Украине ожидаются 21 – 22 августа. В эти дни столбики термометров местами могут показывать +35…+37 градусов.