Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли буде прохолодніше?

Синоптик навів попередні модельні оцінки, за якими спеки не очікується до кінця наступного робочого тижня. Температура залишатиметься в межах літніх значень, однак сильного тепла більше поки не буде.

Водночас дощів у прогнозах також немає. Тож найближчим часом переважно суха погода очікується, зокрема у центральних областях.

Зі слів Постриганя, температура протягом доби поступово змінюється. Через скорочення тривалості світлового дня ночі стають відчутно прохолоднішими. Така погода нагадує про наближення осені.

Однак удень поки зберігатиметься літнє тепло.

До слова, різкого похолодання найближчим часом не прогнозують. Найтепліше буде у південних та південно-східних областях.

А поки через Балканський півострів суне розпечене повітря з Африки. Найвищі температури в Україні очікуються 21 – 22 серпня. У ці дні стовпчики термометрів місцями можуть показувати +35…+37 градусів.