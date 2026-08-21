Без сильной жары, но и без дождей: синоптик о погоде до конца августа

Сильная жара в Украине пойдет на убыль и не ожидается до конца следующей недели. В то же время существенных осадков также не прогнозируется. Зато ночи будут постепенно становиться прохладнее.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда станет прохладнее?

Синоптик привел предварительные модельные оценки, согласно которым жары не ожидается до конца следующей рабочей недели. Температура будет оставаться в пределах летних значений, однако сильной жары пока не будет.

В то же время дождей в прогнозах также нет. Поэтому в ближайшее время ожидается преимущественно сухая погода, в частности в центральных областях.

По словам Постриганя, температура в течение суток постепенно меняется. Из-за сокращения продолжительности светового дня ночи становятся ощутимо прохладнее. Такая погода напоминает о приближении осени.

Однако днем пока сохранится летнее тепло.

К слову, резкого похолодания в ближайшее время не прогнозируют. Теплее всего будет в южных и юго-восточных областях.

А пока через Балканский полуостров надвигается раскаленный воздух из Африки. Самые высокие температуры в Украине ожидаются 21 – 22 августа. В эти дни столбики термометров местами могут показывать +35…+37 градусов.