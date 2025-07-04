Где будет сильная жара: ждать ли +40 и больше уже в ближайшие дни

Синоптики прогнозировали, что уже на этой неделе часть областей накроет сильная жара. Интересно, что абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, местами превышал +41 градус.

Но ждать ли "рекордной" жары уже в ближайшие дни – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Жара в Украине

Синоптики прогнозировали, что жарче всего на этой неделе будет днем пятницы. Так, 4 июля воздух прогреется до +28 – +33, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами будет сильная жара +35 градусов. Однако на Северо-Западе лишь +20 +25 градусов.

В субботу ночью +13 – +18 градусов, на Западе +9 – +14 градусов. Днем +23 – +28 градусов. Впрочем, на Юге ночью +16 – +21 градус, днем +28 – +33.

В воскресенье сильная жара пока также не ожидается. Ночью +11 – +16, на Юге +15 – +20. Днем +25 – +30, только на Юге и Закарпатье +28 – +33 градуса.

Поэтому в ближайшие дни рекордная жара в Украине еще не ожидается.

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