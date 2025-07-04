Где будет сильная жара: ждать ли +40 и больше уже в ближайшие дни
Синоптики прогнозировали, что уже на этой неделе часть областей накроет сильная жара. Интересно, что абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, местами превышал +41 градус.
Но ждать ли "рекордной" жары уже в ближайшие дни – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Дожди, грозы, шквалы и град накроют часть Украины: где и когда будет бушевать непогода
Жара в Украине
Синоптики прогнозировали, что жарче всего на этой неделе будет днем пятницы. Так, 4 июля воздух прогреется до +28 – +33, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами будет сильная жара +35 градусов. Однако на Северо-Западе лишь +20 +25 градусов.
В субботу ночью +13 – +18 градусов, на Западе +9 – +14 градусов. Днем +23 – +28 градусов. Впрочем, на Юге ночью +16 – +21 градус, днем +28 – +33.
В воскресенье сильная жара пока также не ожидается. Ночью +11 – +16, на Юге +15 – +20. Днем +25 – +30, только на Юге и Закарпатье +28 – +33 градуса.
Поэтому в ближайшие дни рекордная жара в Украине еще не ожидается.
Почему температура на метеостанции отличается от домашнего термометра
- Заметим, прошлым летом представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу объясняла, почему температура на метеостанции отличается от домашнего термометра.
- Температура, которую измеряют метеорологи, – естественная, окружающей среды, то есть приземного слоя воздуха. Она измеряется на специально обустроенных метеоплощадках, удаленных от любых застроек максимально, на сколько это возможно в современном мире.
- В частности, на высоте 2 метров расположена специальная психрометрическая будка. Внутри нее есть термометры или датчики, которые фиксируют температуру воздуха, что их окружает.
- Представительница Укргидрометцентра отметила, что это именно та реальная температура воздушной массы, которая поступила на нашу территорию.
- "А вот то, что в городе, или возле домов, или вообще под прямыми солнечными лучами, там, конечно температура может быть намного выше. Это абсолютно нормально", – подчеркнула Птуха.
- Заметила, что в каждой точке города температура может будет немного разной. Потому что где-то тень, но дополнительно влияет асфальт, например, или какие-то здания, или еще что-то, или просто солнце попало на термометр.
- Синоптик отметила, что температуру на бытовых термометрах спрогнозировать невозможно. В мире ее никто не прогнозирует.
- "Поэтому города у нас всегда называют островами тепла. Температура в центре города выше там, где застройки, каменные джунгли", – отметила Птуха.