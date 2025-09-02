По прогнозам синоптиков, до середины сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. Только после этого температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ивана Семилита, синоптика Отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра для УНИАН.

Когда в Украину придет похолодание?

Антициклональный характер погоды будет удерживаться до 12 – 13 сентября.

И уже во второй половине месяца... Можем ожидать постепенное, не резкое, а именно постепенное снижение температуры. В частности с северо-восточной части, и так, можно сказать, по диагонали, будет она снижаться. То есть постепенное такое снижение у нас будет,

– объяснил синоптик.

Семилит отметил, что осень является переходным периодом года, когда синоптические процессы остаются изменчивыми.

По его словам, атмосфера находится в постоянном движении, поэтому в Украину могут поступать как прохладные воздушные массы из Атлантики, приносящие снижение температуры и влагу, так и воздушные массы из южных широт, которые вызывают потепление.

Интересно! Абсолютный минимум, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений, в сентябре достигал -1 – -8,8 градуса. В Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0 – +1, в Крыму до +5,5 градуса.

Какой будет погода в сентябре?