Часть Украины накроют дожди, а в другой будет жара: прогноз погоды на 12 июля
В субботу, 12 июля, погода в Украине будет местами дождливой, некоторые области накроют грозы. В то же время на Юго-Востоке температура воздуха будет выше 30 градусов тепла.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине в субботу?
Синоптики сообщают, что 12 июля на большинстве территории Украины прогнозируется переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами могут пройти на Левобережье и днем в западных областях. На эти территории будут влиять атмосферные фронты. В других регионах будет формироваться поле повышенного давления, поэтому погода будет без осадков. В этот день будет наблюдаться слабый ветер переменных направлений.
Температура воздуха на Западе, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью будет достигать +12...+17 градусов, а днем – от 22 до 27градусов тепла. В юго-восточной части ночью ожидается 21-26 градусов тепла, а днем в этих областях будет жарко – столбики термометров будут показывать +35...+38 градусов. На остальной территории ночью будет 15 – 20 градусов тепла, а днем от 28 до 33 градусов тепла.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +25...+27;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +24...+26;
- Винница +25...+27;
- Одесса +30...+32;
- Николаев +31...+33;
- Херсон +34...+36;
- Симферополь +30...+32;
- Кропивницкий +29...+31;
- Черкассы +26...+28;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +28...+30;
- Полтава +30...+32;
- Днепр +31...+33;
- Запорожье +35...+37;
- Донецк +31...+33;
- Луганск +34...+36;
- Харьков +31... +33.
Прогноз погоды на 12 июля / Карта Укргидрометцентра
Напомним, по информации синоптиков, в западных областях объявлен желтый уровень опасности из-за значительных ливней. Непогода может вызвать выход рек из берегов и как следствие – подтопление улиц.