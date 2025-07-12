Часть Украины накроют дожди, а в другой будет жара: прогноз погоды на 12 июля

В субботу, 12 июля, погода в Украине будет местами дождливой, некоторые области накроют грозы. В то же время на Юго-Востоке температура воздуха будет выше 30 градусов тепла.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине в субботу?

Синоптики сообщают, что 12 июля на большинстве территории Украины прогнозируется переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами могут пройти на Левобережье и днем в западных областях. На эти территории будут влиять атмосферные фронты. В других регионах будет формироваться поле повышенного давления, поэтому погода будет без осадков. В этот день будет наблюдаться слабый ветер переменных направлений.

Температура воздуха на Западе, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью будет достигать +12...+17 градусов, а днем – от 22 до 27градусов тепла. В юго-восточной части ночью ожидается 21-26 градусов тепла, а днем в этих областях будет жарко – столбики термометров будут показывать +35...+38 градусов. На остальной территории ночью будет 15 – 20 градусов тепла, а днем от 28 до 33 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +25...+27;

Ужгород +22...+24;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +22...+24;

Ровно +23...+25;

Житомир +24...+26;

Винница +25...+27;

Одесса +30...+32;

Николаев +31...+33;

Херсон +34...+36;

Симферополь +30...+32;

Кропивницкий +29...+31;

Черкассы +26...+28;

Чернигов +26...+28;

Сумы +28...+30;

Полтава +30...+32;

Днепр +31...+33;

Запорожье +35...+37;

Донецк +31...+33;

Луганск +34...+36;

Харьков +31... +33.



Прогноз погоды на 12 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, по информации синоптиков, в западных областях объявлен желтый уровень опасности из-за значительных ливней. Непогода может вызвать выход рек из берегов и как следствие – подтопление улиц.