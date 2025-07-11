Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні в суботу?

Синоптики повідомляють, що 12 липня на більшості території України прогнозується мінлива хмарність. Короткочсні дощі з грозами можуть пройти на Лівобережжі та вдень у західних областях. На ці території впливатимуть атмосферні фронти. В інших регіонах формуватиметься поле підвищеного тиску, тому погода буде без опадів. Цього дня спостерігатиметься слабки вітер змінних напрямків.

Температура повітря на Заході, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі сягатиме +12…+17 градусів, а вдень – від 22 до 27градусів тепла. У південно-східній частині вночі очікується 21-26 градусів тепла, а вдень в цих областях буде спекотно – стовпчики термометрів показуватимуть +35…+38 градусів. На решті території вночі буде 15 – 20 градусів тепла, а вдень від 28 до 33 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +25…+27;

Ужгород +22…+24;

Львів +22…+24;

Івано-Франківськ +23…+25;

Тернопіль +22…+24;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +23…+25;

Луцьк +22…+24;

Рівне +23…+25;

Житомир +24…+26;

Вінниця +25…+27;

Одеса +30…+32;

Миколаїв +31…+33;

Херсон +34…+36;

Сімферополь +30…+32;

Кропивницький +29…+31;

Черкаси +26…+28;

Чернігів +26…+28;

Суми +28…+30;

Полтава +30…+32;

Дніпро +31…+33;

Запоріжжя +35…+37;

Донецьк +31…+33;

Луганськ +34…+36;

Харків +31… +33.



Прогноз погоди на 12 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, за інформацією синоптиків, у західних областях оголошено жовтий рівень небезпеки через значні зливи. Негода може спричинити вихід річок з берегів і як наслідок – підтоплення вулиць.