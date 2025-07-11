Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні в суботу?
Синоптики повідомляють, що 12 липня на більшості території України прогнозується мінлива хмарність. Короткочсні дощі з грозами можуть пройти на Лівобережжі та вдень у західних областях. На ці території впливатимуть атмосферні фронти. В інших регіонах формуватиметься поле підвищеного тиску, тому погода буде без опадів. Цього дня спостерігатиметься слабки вітер змінних напрямків.
Температура повітря на Заході, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі сягатиме +12…+17 градусів, а вдень – від 22 до 27градусів тепла. У південно-східній частині вночі очікується 21-26 градусів тепла, а вдень в цих областях буде спекотно – стовпчики термометрів показуватимуть +35…+38 градусів. На решті території вночі буде 15 – 20 градусів тепла, а вдень від 28 до 33 градусів тепла.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ +25…+27;
- Ужгород +22…+24;
- Львів +22…+24;
- Івано-Франківськ +23…+25;
- Тернопіль +22…+24;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +23…+25;
- Луцьк +22…+24;
- Рівне +23…+25;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +25…+27;
- Одеса +30…+32;
- Миколаїв +31…+33;
- Херсон +34…+36;
- Сімферополь +30…+32;
- Кропивницький +29…+31;
- Черкаси +26…+28;
- Чернігів +26…+28;
- Суми +28…+30;
- Полтава +30…+32;
- Дніпро +31…+33;
- Запоріжжя +35…+37;
- Донецьк +31…+33;
- Луганськ +34…+36;
- Харків +31… +33.
Прогноз погоди на 12 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, за інформацією синоптиків, у західних областях оголошено жовтий рівень небезпеки через значні зливи. Негода може спричинити вихід річок з берегів і як наслідок – підтоплення вулиць.