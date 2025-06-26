Снова похолодание: когда в Украине снизится температура

До конца июня в Украине снова ожидается похолодание. Температура воздуха снизится в большинстве областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Похолодание в Украине

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни в северных областях будет +19 – +24 градуса. На остальной территории +22 – +27 градусов, на Юге и Закарпатье +28 – +32 градуса.

Похолодание ожидается в последнюю субботу июня. Так, 28 числа в большинстве областей снижение дневной температуры воздуха до +19 – +24 градусов.

Кстати, в четверг днем на Левобережье кратковременные дожди, местами грозы, 27 июня ночью без осадков, днем в западных и северных областях, 28 июня уже в большинстве областей кратковременные дожди.

В ближайшие трое суток ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Днем 26 июня в Украине, кроме западных областей, порывы 15 – 20 метров на секунду.

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