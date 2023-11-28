В Украине снова усилится непогода: дата уже известна

На этой неделе в Украине снова ухудшится погода. Ожидаются осадки, мороз, гололедица и налипание мокрого снега.

Во вторник будет преимущественно без осадков. Только на Западе днем мокрый снег, на Закарпатье – с дождем. Впрочем, синоптики предупреждают, что снова ожидается усложнение погодных условий.

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28 ноября на дорогах страны также кое-где будет гололедица. Днем от 3 мороза до 2 тепла, на Юге 3 – 10 тепла.

29 ноября усложнение погодных условий: в западных областях снег, температура ночью и днем 0 –6 мороза. В северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, температура в течение суток от 4 мороза до 3 тепла,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 29 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Синоптики добавили, что на остальной территории Украины пройдут дожди. Температура ночью и днем 3 – 10 градусов. Также в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15 – 22 метра в секунду.

Впрочем, по ориентировочному прогнозу, 30 ноября уже преимущественно без осадков. Ночью 3 – 8 градусов мороза, на Юго-Востоке около 0. Днем от 2 мороза до 3 тепла, на Юге 1 – 6 тепла.

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Ориентировочный прогноз погоды на 30 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра