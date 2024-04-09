До +26 градусов тепла и без ветра: какой будет погода 10 апреля

Погода в Украине в среду, 10 апреля, будет теплой, без осадков и ветра. День будет ясным с небольшой облачностью.

С наступлением теплой поры синоптики предупреждают также о пожарной опасности. Она в среду, 10 апреля, будет сохраняться в части областей Украины.

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Какой будет погода 10 апреля

Весна продолжает дарить тепло, поэтому 10 апреля в Украине будет очень тепло. В большинстве областей температура воздуха днем будет достигать +24...+26 градусов тепла. Прохладнее будет в Одесской области – там столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.

Осадков на всей территории Украины синоптики не прогнозируют. Ветер также будет почти неощутимым – только 3 – 8 метров в секунду и будет иметь переменное направление. Погода будет ясной, лишь местами с небольшой облачностью.

Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве в среду, 10 апреля, будет сухо и без осадков. Днем будет наблюдаться небольшая облачность, а ветер, как и на остальной территории Украины, будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Ночью на Киевщине будет от +7 до +12 градусов тепла, а днем – +21...+26 градусов. В столице ночью синоптики прогнозируют около +10 градусов, а днем – +24...+26 градусов тепла.

Температура в разных городах Украины

Киев – +24...+26

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +20...+22

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / Карта Укргидрометцентра

Пожарная опасность

В связи со значительным потеплением все чаще синоптики начали предупреждать о пожарной опасности. Так, в среду, 10 апреля, в восточных, центральных, южных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Пожарная опасность 10 апреля / Карта Укргидрометцентра

Важно отметить, что во время пожарной опасности в лесах и лесопосадках запрещено разводить костры, также не стоит жечь и бросать окурки или непогашенные спички. Спасатели не рекомендуют и сжигать стерню или другой мусор, ведь неконтролируемый огонь может охватить огромные площади.