До +26 градусов тепла и без ветра: какой будет погода 10 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 10 апреля, будет теплой, без осадков и ветра. День будет ясным с небольшой облачностью.
С наступлением теплой поры синоптики предупреждают также о пожарной опасности. Она в среду, 10 апреля, будет сохраняться в части областей Украины.
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Какой будет погода 10 апреля
Весна продолжает дарить тепло, поэтому 10 апреля в Украине будет очень тепло. В большинстве областей температура воздуха днем будет достигать +24...+26 градусов тепла. Прохладнее будет в Одесской области – там столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.
Осадков на всей территории Украины синоптики не прогнозируют. Ветер также будет почти неощутимым – только 3 – 8 метров в секунду и будет иметь переменное направление. Погода будет ясной, лишь местами с небольшой облачностью.
Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.
Прогноз погоды в Киеве
В Киеве в среду, 10 апреля, будет сухо и без осадков. Днем будет наблюдаться небольшая облачность, а ветер, как и на остальной территории Украины, будет достигать 3 – 8 метров в секунду.
Ночью на Киевщине будет от +7 до +12 градусов тепла, а днем – +21...+26 градусов. В столице ночью синоптики прогнозируют около +10 градусов, а днем – +24...+26 градусов тепла.
Температура в разных городах Украины
- Киев – +24...+26
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +24...+26
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +23...+25
- Винница – +23...+25
- Одесса – +20...+22
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +20...+22
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +23...+25
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +24...+26
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +24...+26
- Харьков – +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / Карта Укргидрометцентра
Пожарная опасность
В связи со значительным потеплением все чаще синоптики начали предупреждать о пожарной опасности. Так, в среду, 10 апреля, в восточных, центральных, южных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность 10 апреля / Карта Укргидрометцентра
Важно отметить, что во время пожарной опасности в лесах и лесопосадках запрещено разводить костры, также не стоит жечь и бросать окурки или непогашенные спички. Спасатели не рекомендуют и сжигать стерню или другой мусор, ведь неконтролируемый огонь может охватить огромные площади.