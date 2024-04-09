До +26 градусов тепла и без ветра: какой будет погода 10 апреля

9 апреля 2024, 14:41
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в среду, 10 апреля, будет теплой, без осадков и ветра. День будет ясным с небольшой облачностью.

С наступлением теплой поры синоптики предупреждают также о пожарной опасности. Она в среду, 10 апреля, будет сохраняться в части областей Украины.

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Какой будет погода 10 апреля

Весна продолжает дарить тепло, поэтому 10 апреля в Украине будет очень тепло. В большинстве областей температура воздуха днем будет достигать +24...+26 градусов тепла. Прохладнее будет в Одесской области – там столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.

Осадков на всей территории Украины синоптики не прогнозируют. Ветер также будет почти неощутимым – только 3 – 8 метров в секунду и будет иметь переменное направление. Погода будет ясной, лишь местами с небольшой облачностью.

Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве в среду, 10 апреля, будет сухо и без осадков. Днем будет наблюдаться небольшая облачность, а ветер, как и на остальной территории Украины, будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Ночью на Киевщине будет от +7 до +12 градусов тепла, а днем – +21...+26 градусов. В столице ночью синоптики прогнозируют около +10 градусов, а днем – +24...+26 градусов тепла.

Температура в разных городах Украины

  • Киев – +24...+26
  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +24...+26
  • Тернополь – +23...+25
  • Черновцы – +24...+26
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +23...+25
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +23...+25
  • Одесса – +20...+22
  • Николаев – +23...+25
  • Херсон – +23...+25
  • Симферополь – +20...+22
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +23...+25
  • Сумы – +23...+25
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +24...+26
  • Запорожье – +24...+26
  • Донецк – +24...+26
  • Луганск – +24...+26
  • Харьков – +24...+26


Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / Карта Укргидрометцентра

Пожарная опасность

В связи со значительным потеплением все чаще синоптики начали предупреждать о пожарной опасности. Так, в среду, 10 апреля, в восточных, центральных, южных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности.


Пожарная опасность 10 апреля / Карта Укргидрометцентра

Важно отметить, что во время пожарной опасности в лесах и лесопосадках запрещено разводить костры, также не стоит жечь и бросать окурки или непогашенные спички. Спасатели не рекомендуют и сжигать стерню или другой мусор, ведь неконтролируемый огонь может охватить огромные площади.

Автор: Анжеліка Байбак