Всю Украину накроют дожди, местами со снегом: прогноз погоды на 11 декабря

Погода в Украине в воскресенье, 11 декабря, принесет во все регионы дожди, а иногда дождь со снегом. Ни в одной области день не пройдет без осадков.

Холоднее всего днем будет на Западе, а теплее всего – на Юге. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +14 градусов.

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Погода в регионах

На Западе в большинстве областей ночью ожидают сильные дожди и мокрый снег. Днем дожди должны ослабнуть, но так же возможны осадки в виде мокрого снега. Холоднее всего будет на Львовщине – днем там температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса.

На Севере, Востоке и в центре ночью не прогнозируют сильные осадки – в основном будут мелкие дожди. Днем осадки будут значительно сильнее почти во всех областях, кроме Луганщины. Там же день будет самым прохладным для регионов Юга, Востока и Центра – от +5 до +7 градусов.

На Юге 11 декабря будет достаточно теплым, но также с дождями. Воздух прогреется до +13…+14 градусов, но как ночью, так и днем ожидают осадки в виде дождя.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, который станет сильнее днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+9 градусов.

Погода в городах

Ужгород – +4...+6

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +6...+8

Винница – +7...+9

Одесса – +12...+14

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12…+14

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +6...+8

Сумы – +7...+9

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +10...+12

Донецк – +8...+10

Луганск – +5...+7

Харьков – +7...+9

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 11 декабря / Карта Windy