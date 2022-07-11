На Петра и Павла Запад накроют грозы, на Востоке и Юге будет тепло: прогноз погоды на 12 июля

Погода в Украине 12 июля, когда православные христиане отмечают Петра и Павла, в части областей будет прохладной и принесет грозы. На Востоке и на Юге сохранится тепло, однако жары не будет.

В течение 12 июля грозы накроют западные и северные области Украины. Прохладнее всего будет во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, где столбик термометра не поднимется выше 19 градусов тепла. Также следует ожидать дождей в Киеве.

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Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где средняя температура будет составлять 25 – 27 градусов тепла. В центральных областях Украины тоже не прогнозируют осадков. Там сохранится теплая погода.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что на Петра и Павла самая низкая будет завтра температура воздуха в западных областях Украины, +16+22 градуса. Там предполагаются дожди.

На остальной территории Украины 12 июля столбики термометров будут колебаться в пределах +21+26 градусов. На Востоке и на юге Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве на Петра и Павла ожидается свежая, хотя в целом комфортная погода, +22, +23 градуса, временами небольшой дождь,

– отметила синоптик.

Наталка Диденко добавила, что уже 14 июля теплая погода вернется в большинство регионов Украины.

Прогноз погоды в городах Украины на 12 июля

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +19...+21

Винница – +21...+23

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +20...+22

Суммы – +21..+23

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на 12 июля / Карта Укргидрометцентра