На Петра и Павла Запад накроют грозы, на Востоке и Юге будет тепло: прогноз погоды на 12 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 12 июля, когда православные христиане отмечают Петра и Павла, в части областей будет прохладной и принесет грозы. На Востоке и на Юге сохранится тепло, однако жары не будет.
В течение 12 июля грозы накроют западные и северные области Украины. Прохладнее всего будет во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, где столбик термометра не поднимется выше 19 градусов тепла. Также следует ожидать дождей в Киеве.
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Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где средняя температура будет составлять 25 – 27 градусов тепла. В центральных областях Украины тоже не прогнозируют осадков. Там сохранится теплая погода.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко сообщила, что на Петра и Павла самая низкая будет завтра температура воздуха в западных областях Украины, +16+22 градуса. Там предполагаются дожди.
На остальной территории Украины 12 июля столбики термометров будут колебаться в пределах +21+26 градусов. На Востоке и на юге Украины будет преобладать сухая воздушная масса.
В Киеве на Петра и Павла ожидается свежая, хотя в целом комфортная погода, +22, +23 градуса, временами небольшой дождь,
– отметила синоптик.
Наталка Диденко добавила, что уже 14 июля теплая погода вернется в большинство регионов Украины.
Прогноз погоды в городах Украины на 12 июля
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +19...+21
Винница – +21...+23
Одесса – +23...+25
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +20...+22
Суммы – +21..+23
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Киев – +20...+22