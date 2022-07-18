В Украине сохранится тепло, местами пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на 19 июля

В Украине во вторник, 19 июля сохранится сухая и солнечная погода, хотя местами ожидаются дожди с грозами. Дожди следует ожидать в северных областях Украины.

Воздух 19 июля ожидается свежим, поскольку Украину и всю восточную часть Европы покроют северо-западные и северные воздушные потоки из Скандинавии и Арктики. Воздушная масса в Украине будет умеренно теплой.

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В течение дня столбик термометра в среднем достигнет +20...+25 градусов. Жарче всего будет в южной части Украины и на Закарпатье +25...+28 градусов.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптики Наталья Диденко сообщила, что антициклон обусловит сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины. По ее словам, части северных атмосферных фронтов "черкнут" по нашим северным областям, из-за чего там местами ожидаются дожди с грозами.

Как сообщила синоптик, 19 июля в Киеве температура воздуха будет колебаться в пределах +22, +23 градусов. Также в столице вырастет облачность и пройдет небольшой дождь. Местами следует ждать грозы.

Пока что в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, во второй половине недели градусы повысятся. На неделе дождей будет мало, если вообще они появятся,

– написала Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на 19 июля

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +20...+22

Винница – +24...+26

Одесса – +24...+26

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +18...+20

Суммы – +19..+21

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+26

Запорожье – +26...+28

Донецк – +24...+26

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на 19 июля. / Карта Укргидрометцентра