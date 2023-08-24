Солнечно и жарко, но с переменной облачностью: прогноз погоды на 25 августа

В пятницу, 25 августа, на всей территории Украины будет солнечно и без осадков. От жары украинцев спасает лишь переменная облачность.

Ветер в пятницу не принесет прохлады. Хотя и он будет переменных направлений, но не сильный – от 3 до 8 метров в секунду.

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Жаркое лето продолжается

В целом синоптики не прогнозируют осадки в Украине 25 августа. Температура воздуха в среднем будет достигать +28 градусов днем и +14...+16 ночью. На Западе и части северных областей столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. В центральной части температура будет достигать местами и +30 градусов.

На Востоке температура будет ниже – там столбики термометров покажут не больше +23...+26 градусов. Жарче всего будет в южных областях, где температура будет достигать отметки в +32 градуса.

Из-за солнечной и жаркой погоды почти по всей территории Украины предупреждают о пожарной опасности.



Пожарная опасность в Украине 25 августа / Карта Укргидрометцентра

Какая будет температура в областных центрах

Киев – +26...+28;

Ужгород – +28...+30;

Львов – +26...+28;

Ивано-Франковск – +26...+28;

Тернополь – +26...+28;

Черновцы – +26...+28;

Хмельницкий – +26...+28;

Луцк – +26...+28;

Ровно – +26...+28;

Житомир – +25...+27;

Винница – +27...+29;

Одесса – +30...+32;

Николаев – +30...+32;

Херсон – +29...+31;

Симферополь – +29...+31;

Кропивницкий – +27...+29;

Черкассы – +27…+29;

Чернигов – +25...+27;

Суммы – +24...+26;

Полтава – +25...+27;

Днепр – +26...+28;

Запорожье – +29...+31;

Донецк – +24...+26;

Луганск – +23...+25;

Харьков – +24...26.



Прогноз погоды на 25 августа / Карта Укргидрометцентра