Солнечно и жарко, но с переменной облачностью: прогноз погоды на 25 августа
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 25 августа, на всей территории Украины будет солнечно и без осадков. От жары украинцев спасает лишь переменная облачность.
Ветер в пятницу не принесет прохлады. Хотя и он будет переменных направлений, но не сильный – от 3 до 8 метров в секунду.
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В целом синоптики не прогнозируют осадки в Украине 25 августа. Температура воздуха в среднем будет достигать +28 градусов днем и +14...+16 ночью. На Западе и части северных областей столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. В центральной части температура будет достигать местами и +30 градусов.
На Востоке температура будет ниже – там столбики термометров покажут не больше +23...+26 градусов. Жарче всего будет в южных областях, где температура будет достигать отметки в +32 градуса.
Из-за солнечной и жаркой погоды почти по всей территории Украины предупреждают о пожарной опасности.
Пожарная опасность в Украине 25 августа / Карта Укргидрометцентра
Какая будет температура в областных центрах
- Киев – +26...+28;
- Ужгород – +28...+30;
- Львов – +26...+28;
- Ивано-Франковск – +26...+28;
- Тернополь – +26...+28;
- Черновцы – +26...+28;
- Хмельницкий – +26...+28;
- Луцк – +26...+28;
- Ровно – +26...+28;
- Житомир – +25...+27;
- Винница – +27...+29;
- Одесса – +30...+32;
- Николаев – +30...+32;
- Херсон – +29...+31;
- Симферополь – +29...+31;
- Кропивницкий – +27...+29;
- Черкассы – +27…+29;
- Чернигов – +25...+27;
- Суммы – +24...+26;
- Полтава – +25...+27;
- Днепр – +26...+28;
- Запорожье – +29...+31;
- Донецк – +24...+26;
- Луганск – +23...+25;
- Харьков – +24...26.