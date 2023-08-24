Солнечно и жарко, но с переменной облачностью: прогноз погоды на 25 августа

24 августа 2023, 16:12
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Источник:

Укргидрометцентр

В пятницу, 25 августа, на всей территории Украины будет солнечно и без осадков. От жары украинцев спасает лишь переменная облачность.

Ветер в пятницу не принесет прохлады. Хотя и он будет переменных направлений, но не сильный – от 3 до 8 метров в секунду.

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Жаркое лето продолжается

В целом синоптики не прогнозируют осадки в Украине 25 августа. Температура воздуха в среднем будет достигать +28 градусов днем и +14...+16 ночью. На Западе и части северных областей столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. В центральной части температура будет достигать местами и +30 градусов.

На Востоке температура будет ниже – там столбики термометров покажут не больше +23...+26 градусов. Жарче всего будет в южных областях, где температура будет достигать отметки в +32 градуса.

Из-за солнечной и жаркой погоды почти по всей территории Украины предупреждают о пожарной опасности.


Пожарная опасность в Украине 25 августа / Карта Укргидрометцентра

Какая будет температура в областных центрах

  • Киев – +26...+28;
  • Ужгород – +28...+30;
  • Львов – +26...+28;
  • Ивано-Франковск – +26...+28;
  • Тернополь – +26...+28;
  • Черновцы – +26...+28;
  • Хмельницкий – +26...+28;
  • Луцк – +26...+28;
  • Ровно – +26...+28;
  • Житомир – +25...+27;
  • Винница – +27...+29;
  • Одесса – +30...+32;
  • Николаев – +30...+32;
  • Херсон – +29...+31;
  • Симферополь – +29...+31;
  • Кропивницкий – +27...+29;
  • Черкассы – +27…+29;
  • Чернигов – +25...+27;
  • Суммы – +24...+26;
  • Полтава – +25...+27;
  • Днепр – +26...+28;
  • Запорожье – +29...+31;
  • Донецк – +24...+26;
  • Луганск – +23...+25;
  • Харьков – +24...26.


Прогноз погоды на 25 августа / Карта Укргидрометцентра

Автор: Анжеліка Байбак